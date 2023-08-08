На Украине заявили о разногласиях по формуле мира на саммите в Джидде

На саммите в Джидде многие не захотели согласовать все пункты формулы мира в качестве плана по урегулированию конфликта, сообщил в Telegram глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

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По его словам, вопросы вызвал пункт о необходимости наказания военно-политического руководства России. «Еще нужно работать со странами Глобального Юга по тяжелым пунктам, как то — ответственность российского руководства», — отметил Ермак.

При этом Киев не собирается идти на какие-либо «территориальные уступки» ради мира на Украине.

Ранее стало известно, что желающих работать над реализацией «формулы мира» Киева становится больше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/Jeddah
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