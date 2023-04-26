На Украине заявили о праве уничтожать всё в Крыму и Донбассе

По его словам, у властей нет необходимости наносить удары по Москве. Речь идет о других целях — всё, что находится на территории Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Политик высказал уверенность в том, что такие действия гарантируются международным правом.

Ранее Подоляк опроверг планы Киева нанести удар по Москве в феврале 2023 года.

