На Украине заявили о праве уничтожать всё в Крыму и Донбассе

Киев имеет право уничтожать всё, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Подоляк заявил, что Украина вернет Крым за пять-семь месяцев

По его словам, у властей нет необходимости наносить удары по Москве. Речь идет о других целях — всё, что находится на территории Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Политик высказал уверенность в том, что такие действия гарантируются международным правом.

Ранее Подоляк опроверг планы Киева нанести удар по Москве в феврале 2023 года.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассКрымУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры