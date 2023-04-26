На Украине заявили о праве уничтожать всё в Крыму и Донбассе
Киев имеет право уничтожать всё, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.
По его словам, у властей нет необходимости наносить удары по Москве. Речь идет о других целях — всё, что находится на территории Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Политик высказал уверенность в том, что такие действия гарантируются международным правом.
Ранее Подоляк опроверг планы Киева нанести удар по Москве в феврале 2023 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru