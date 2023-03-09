На Украине заявили о повреждении трех теплоэлектростанций

«Пострадали три теплоэлектростанции ... было серьезно повреждено оборудование ТЭС», — отмечается в сообщении в Telegram-канале холдинга.

В четверг на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, напоминает «Свободная пресса». Местные власти сообщали о взрывах в Киеве и области, а также ряде других регионов. Кроме того, Харьковская и Житомирская области остались без электричества, пишет RT.

