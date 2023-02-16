На Украине заявили, что в стране отсутствует дефицит электроэнергии

По его словам, при этом существуют серьезные проблемы на сетях. Дефицита генерации нет несколько дней, поскольку значительное количество генерирующих мощностей восстановлено.

Ранее на Украине в очередной раз выросли цены на продукты питания. Рост цен связали с перебоями в электроснабжении — предприятия массово закупили генераторы, что привело к увеличению стоимости товаров.

