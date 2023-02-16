На Украине заявили, что в стране отсутствует дефицит электроэнергии
На Украине нет дефицита в выработке электричества, сообщил гендиректор украинской энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.
По его словам, при этом существуют серьезные проблемы на сетях. Дефицита генерации нет несколько дней, поскольку значительное количество генерирующих мощностей восстановлено.
Ранее на Украине в очередной раз выросли цены на продукты питания. Рост цен связали с перебоями в электроснабжении — предприятия массово закупили генераторы, что привело к увеличению стоимости товаров.
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