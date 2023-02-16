На Украине заявили, что в стране отсутствует дефицит электроэнергии

На Украине нет дефицита в выработке электричества, сообщил гендиректор украинской энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.

Украинцев предупредили о подорожании электроэнергии

По его словам, при этом существуют серьезные проблемы на сетях. Дефицита генерации нет несколько дней, поскольку значительное количество генерирующих мощностей восстановлено.

Ранее на Украине в очередной раз выросли цены на продукты питания. Рост цен связали с перебоями в электроснабжении — предприятия массово закупили генераторы, что привело к увеличению стоимости товаров.

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