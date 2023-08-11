На Украине заявили, что страна не сможет существовать без коррупции

Он предрек бывшей советской республике крах без коррупции. По его словам, эта проблема является не нарушением для страны, а несущей конструкцией.

Коррупция придает смысл существованию государственной власти, указал эксперт.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал новые увольнения в системе украинской власти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

