На Украине заявили, что страна не сможет существовать без коррупции
11 августа 202306:40
Украина перестанет существовать без коррумпированной системы, сообщил каналу Alpha Media психолог Олег Хомяк.
Он предрек бывшей советской республике крах без коррупции. По его словам, эта проблема является не нарушением для страны, а несущей конструкцией.
Коррупция придает смысл существованию государственной власти, указал эксперт.
Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал новые увольнения в системе украинской власти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru