На Украине заявили, что потеря Одессы будет означать окончательное поражение Киева

Западные страны не могут допустить, чтобы Одесса перешла под контроль Москвы, сообщил в интервью YouTube-каналу Politeka украинский политолог Вадим Карасёв.

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По его словам, это будет говорить об окончательном поражении Вооруженных сил Украины. «Отрезать Украину от Чёрного моря – это всё. Можно считать, что конфликт закончен победой России и украинским поражением», – указал он.

При этом он отметил, что пока нет уверенности в том, что город перейдёт под контроль армии России.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия «заждалась» вхождения Одессы в состав страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Дюк Ришелье
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