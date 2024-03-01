На Украине заявили, что потеря Одессы будет означать окончательное поражение Киева
Западные страны не могут допустить, чтобы Одесса перешла под контроль Москвы, сообщил в интервью YouTube-каналу Politeka украинский политолог Вадим Карасёв.
По его словам, это будет говорить об окончательном поражении Вооруженных сил Украины. «Отрезать Украину от Чёрного моря – это всё. Можно считать, что конфликт закончен победой России и украинским поражением», – указал он.
При этом он отметил, что пока нет уверенности в том, что город перейдёт под контроль армии России.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия «заждалась» вхождения Одессы в состав страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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