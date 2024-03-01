На Украине заявили, что потеря Одессы будет означать окончательное поражение Киева

Россия готова передать Украине тела погибших при крушении Ил-76 бойцов ВСУ

Досрочное голосование на выборах президента РФ началось за рубежом

Глава МИД Лавров прибыл в Анталью на дипломатический форум

Каждый восьмой: ВОЗ сообщила о росте числа людей с ожирением с 1990 года вдвое

Облачно и до 4 градусов тепла ожидаются сегодня в Москве