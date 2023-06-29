На Украине заявили, что получили почти €170 млрд помощи после начала спецоперации
Украина после начала спецоперации получила почти 170 миллиардов евро в качестве международной помощи. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство реинтеграции.
По ее подсчетам, половину из выделенных денег составила финансовая помощь, 40% оказались военной помощью, остальные являются гуманитарной поддержкой страны.
В списке помогавших оказались 40 стран, а также ряд европейских институтов, МВФ и Всемирный банк. Больше всего Украине помог Евросоюз, отметили в министерстве.
Накануне Йенс Столтенберг назвал условие вступления Украины в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru