На Украине заявили, что без поддержки авиации нет шансов в конфликте с РФ

Без паритета в воздухе Вооруженные силы Украины оказываются в сложных условиях ведения боя, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексея Данилова.

Зеленский посетил позиции ВСУ на Артемовском направлении

По его словам, партнеры знают, что без поддержки авиации Киеву крайне сложно одержать победу в конфликте с Москвой. «Пока у нас не будет паритета, нам будет крайне сложно работать», – сказал Данилов.

Ранее в СНБО Украины обвинили западные СМИ в преувеличении потерь ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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