На Украине заявили, что без поддержки авиации нет шансов в конфликте с РФ

По его словам, партнеры знают, что без поддержки авиации Киеву крайне сложно одержать победу в конфликте с Москвой. «Пока у нас не будет паритета, нам будет крайне сложно работать», – сказал Данилов.

Ранее в СНБО Украины обвинили западные СМИ в преувеличении потерь ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

