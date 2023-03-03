На Украине захотели мобилизовать работников АЭС
3 марта 202300:15
Украинские депутаты обратились в НАЕК «Энергоатом» с просьбой предоставить списки сотрудников, которых можно привлечь в армию, сообщает «РЕН ТВ».
Депутат Ирина Венедиктова направила письмо на имя главы «Энергоатома» Петра Котина.
Ранее сообщалось о проведении украинскими военными учений в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.
Ранее стало известно, что Украина может мобилизовать в армию еще больше людей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru