На Украине захотели мобилизовать работников АЭС

Украинские депутаты обратились в НАЕК «Энергоатом» с просьбой предоставить списки сотрудников, которых можно привлечь в армию, сообщает «РЕН ТВ».

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Депутат Ирина Венедиктова направила письмо на имя главы «Энергоатома» Петра Котина.

Ранее сообщалось о проведении украинскими военными учений в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.

Ранее стало известно, что Украина может мобилизовать в армию еще больше людей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияАЭСУкраина
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