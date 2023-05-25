На Украине выразили готовность обсуждать мирные инициативы без замораживания конфликта

«Мы открыты к обсуждению любых ... инициатив, если они уважают два принципа: не предусматривают территориальных уступок и не ведут к замораживанию конфликта вместо мира», — цитирует министра РИА Новости.

Кулеба подчеркнул, что основой любых мирных усилий должна стать предложенная Киевом «формула мира».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для мирного урегулирования ситуации на Украине пока нет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

