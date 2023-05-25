На Украине выразили готовность обсуждать мирные инициативы без замораживания конфликта
Украина готова обсуждать только те мирные инициативы, которые не предусматривают территориальных уступок и замораживания кризиса. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в своем обращении по случаю Дня Африки и 60-ой годовщины основания Организации африканского единства.
«Мы открыты к обсуждению любых ... инициатив, если они уважают два принципа: не предусматривают территориальных уступок и не ведут к замораживанию конфликта вместо мира», — цитирует министра РИА Новости.
Кулеба подчеркнул, что основой любых мирных усилий должна стать предложенная Киевом «формула мира».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для мирного урегулирования ситуации на Украине пока нет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru