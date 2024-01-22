На Украине введут множественное гражданство для всех, кроме граждан России

Как отметил Зеленский, документ «даст возможность принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства», что позволит стать гражданами Украины всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран.

В частности, документ разрешает предоставлять украинское гражданство иностранным добровольцам, которые воюют составе в Вооруженных сил Украины.

При этом законопроект указывает, что украинский паспорт смогут получить в различных государствах, за исключением России.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на Украине вскоре примут новый закон о мобилизации. Инициатива предусматривает в том числе отмену отсрочки от призыва для инвалидов III группы и снижение максимального возраста для срочной службы до 25 лет, пишет RT.

