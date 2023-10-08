На Украине возбудили дело после избиения мобилизованных в Тернополе

Следственные органы Украины возбудили уголовное дело по факту жестокого избиения мобилизованных сотрудниками военкомата в Тернополе. Об этом сообщило издание «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-секретаря Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлию Шевченко.

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Она прокомментировала появившееся в воскресенье в социальных сетях видео, на котором сотрудники тернопольского военкомата избивают двух мобилизованных. По факту происшествия заведено уголовное дело о превышении служебных полномочий должностным лицом, уточнила Шевченко.

Мэр Тернополя Сергей Надал в своем Telegram-канале призвал сотрудников военкоматов корректно относиться к мобилизованным.

Ранее в СМИ сообщалось, что украинцам предлагают купить свидетельство о смерти, чтобы избежать мобилизации, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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