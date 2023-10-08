На Украине возбудили дело после избиения мобилизованных в Тернополе

Она прокомментировала появившееся в воскресенье в социальных сетях видео, на котором сотрудники тернопольского военкомата избивают двух мобилизованных. По факту происшествия заведено уголовное дело о превышении служебных полномочий должностным лицом, уточнила Шевченко.

Мэр Тернополя Сергей Надал в своем Telegram-канале призвал сотрудников военкоматов корректно относиться к мобилизованным.

Ранее в СМИ сообщалось, что украинцам предлагают купить свидетельство о смерти, чтобы избежать мобилизации, отмечает «Радиоточка НСН».

