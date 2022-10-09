На Украине утвердили программу по закупке дров к отопительному сезону

Украинское правительство утвердило программу о закупке дров и мобильных печей для прифронтовых регионов, сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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На это восьми областям выделят 15,2 миллиона долларов. Дрова будут бесплатно раздавать населению на прифронтовых территориях. Утверждаем также порядок распределения и доставки дров к людям.

Речь идет о Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях. Шмыгаль отметил, что коммунальщики не успевают восстановить «отопительную инфраструктуру».

Отчаявшиеся из-за энергокризиса жители Европы возвращаются к обогреву с помощью дров, а жители ФРГ и вовсе вспоминают отголоски Второй мировой войны. Жители Берлина срубили для отопления почти все деревья в центральном парке Тиргартен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтоплениеЗимаУкраина
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