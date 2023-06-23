На Украине пройдут учения на случай ЧП на Запорожской АЭС

«В ближайшие дни мы проведем соответствующие учения с перекрытием дорог и соответствующим разворотом санитарных блокпостов, где мы будем проверять радиацию», — приводит слова Клименко РИА Новости.

По словам главы МВД, все имеющееся в распоряжении Киева оборудование по измерению радиации «откалибровано и готово к работе». Кроме того, на Украине развернули штабы, которые должны донести до граждан «правила поведения в случае чрезвычайного происшествия».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы намерена устроить взрыв на Запорожской АЭС. В Кремле назвали утверждения о готовящейся «провокации» на электростанции «очередной ложью», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

