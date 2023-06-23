На Украине пройдут учения на случай ЧП на Запорожской АЭС
Учения по реагированию на возможные ЧП на Запорожской атомной электростанции пройдут на Украине. Об этом заявил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.
«В ближайшие дни мы проведем соответствующие учения с перекрытием дорог и соответствующим разворотом санитарных блокпостов, где мы будем проверять радиацию», — приводит слова Клименко РИА Новости.
По словам главы МВД, все имеющееся в распоряжении Киева оборудование по измерению радиации «откалибровано и готово к работе». Кроме того, на Украине развернули штабы, которые должны донести до граждан «правила поведения в случае чрезвычайного происшествия».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы намерена устроить взрыв на Запорожской АЭС. В Кремле назвали утверждения о готовящейся «провокации» на электростанции «очередной ложью», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru