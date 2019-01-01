На Украине прогнозируют снижение рейтинга президента из-за взрыва в центре Киева
Украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН оценил политические последствия взрыва в центре Киева.
Госудaрственнaя службa Украины по чрезвычaйным ситуaциям рaсскaзaлa о детaлях взрывa в центре городa. «Жертв и пострaдaвших нет. Причины происшествия устaнaвливaются», — рaсскaзaли спaсaтели.
В ведомстве уточнили, что в результaте взрывa рaзрушено три гaрaжa, повреждён гaзопровод, выбиты стёклa в окнaх рядом рaсположенных жилых домов и повреждены четыре aвтомобиля, уточняет RT.
Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал в эфире НСН об обстоятельствах, которые предшествовали взрыву гаража в Киеве, и возможном влиянии ЧП на ход предвыборной кампании в Верховную раду, а также личный рейтинг президента.
«Конечно, этот взрыв в Киеве серьезно нагадил и рейтингу Владимира Зеленского, и его протеже в СБУ независимо от настоящих причин произошедшего. Этот взрыв «смазал» Владимиру Зеленскому его поездку в Мариуполь, где он, по сути, он уже занялся предвыборной агитацией за свою партию «Слуга народа» в Верховную раду. Пока известно, что гараж был расположен над газопроводом. Причины взрыва устанавливают», - отметил политолог.
Олег Соскин также рассказал о политической выгоде, которую может получить в результате инцидента оппонент украинского президента Петр Порошенко.
«Учитывая расследования СМИ дел Порошенко, в том числе журналиста Дубинского о неприглядной роли СБУ в создании пирамиды экс-президента и обслуживании его интересов, можно утверждать, что подобные инциденты очень выгодны Порошенко. Благодаря взрывам он мог бы показать некомпетентность Владимира Зеленского и замена руководства СБУ не оправдана. А кандидат Зеленского на эту должность оказался некомпетентным в борьбе с разного рода «вражеской агентурой», - считает эксперт.
Ранее директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский объяснил НСН, почему не нужно переоценивать конфликт депутатов Верховной рады и главы Украины.
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