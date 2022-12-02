На Украине призвали уничтожить Россию
Россию нужно уничтожить, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление на Киевском форуме безопасности секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.
«Их [Россию] просто нужно уничтожить, чтобы они как страна перестали существовать в тех границах, в которых они сейчас существуют», — заявил он.
Данилов назвал россиян «варварами», а вероятные переговоры со страной — «недостойными».
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев ответил на высказывание Данилова. По его словам, нужно «уничтожить авторов призывов к уничтожению России».
Ранее Данилов назвал русский язык элементом «враждебной пропаганды и промывки мозгов» для населения страны. Он отметил, что приветствует обязательное знание английского языка, а русский язык, по его мнению, должен исчезнуть с территории Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 785 / сут.
Умерли
392 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 865 / сут.
- Расследуется дело после смерти ребенка в результате возгорания автомобиля в Волгограде
- Макрон оценил сроки переговоров Москвы и Киева
- На Украине призвали уничтожить Россию
- Макрон заявил, что Париж и Вашингтон продолжат поддерживать Украину
- Сборная Японии сенсационно разгромила Испанию на ЧМ-2022
- В Швеции назвали еще одну версию подрывов на «Северных потоках»
- Байден заявил о готовности вести переговоры с Путиным о завершении спецоперации
- Кличко не исключил, что Киев может остаться без света и тепла до весны
- 124 тысячи иностранных рабочих планируется привлечь в Россию в 2023 году
- Песков: тема обмена заключенных РФ и США требует тишины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru