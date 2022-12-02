На Украине призвали уничтожить Россию

«Их [Россию] просто нужно уничтожить, чтобы они как страна перестали существовать в тех границах, в которых они сейчас существуют», — заявил он.

Данилов назвал россиян «варварами», а вероятные переговоры со страной — «недостойными».

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев ответил на высказывание Данилова. По его словам, нужно «уничтожить авторов призывов к уничтожению России».

Ранее Данилов назвал русский язык элементом «враждебной пропаганды и промывки мозгов» для населения страны. Он отметил, что приветствует обязательное знание английского языка, а русский язык, по его мнению, должен исчезнуть с территории Украины.

