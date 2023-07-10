На Украине призвали Германию не блокировать заявку страны на вступление в НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил Германию не блокировать заявку страны на вступление в Североатлантический альянс. С таким призывом дипломат обратился в интервью телеканалу ARD.

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Отмечался, что Кулеба призвал немецкое правительство не повторять ошибок, которые в 2008 году допустила тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель. Он также подчеркнул, что подавляющее большинство членов блока поддержало скорейшее вступление Украины в НАТО.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что НАТО может предложить Украине принять в альянс отдельные части страны, например, Львовскую или Одесскую области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / Dmytro Kuleba
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