На Украине призвали Германию не блокировать заявку страны на вступление в НАТО

Отмечался, что Кулеба призвал немецкое правительство не повторять ошибок, которые в 2008 году допустила тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель. Он также подчеркнул, что подавляющее большинство членов блока поддержало скорейшее вступление Украины в НАТО.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что НАТО может предложить Украине принять в альянс отдельные части страны, например, Львовскую или Одесскую области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

