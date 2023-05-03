На Украине приняли законопроект с названием «Антипушкин»
3 мая 202314:20
Верховная Рада Украины приняла законопроект, упрощающий процесс демонтажа связанных с Российской империей и СССР памятников. Об этом в своем телеграм-канале написал министр культуры Александр Ткаченко.
Теперь в страны имеются законные основания для сноса памятников, которые являются «символами российской имперской и советской тоталитарной политики», написал Ткаченко.
Он отметил, что законопроект носит название «АнтиПушкин». По словам министра, его принятие упростит демонтаж и перенос памятников.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 214 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+6 549 / сут.
- В Москве запретили запуск беспилотников
- В ДНР связали комендантский час в Херсоне с возможным контрнаступлением ВСУ
- На Украине приняли законопроект с названием «Антипушкин»
- Кеннеди-младший заявил о войне США против России на Украине
- В Германии обыскали яхту россиянина, подозреваемого в обходе санкций
- ЕС переводит экономику в военный режим ради Украины
- Пираты взяли в плен двух грузин и россиянина в водах Габона
- СМИ: ФК «Алания» не пустят в РПЛ из-за проблем со стадионом
- Найден похититель жилетки Князева с выставки «Король и Шут» в Москве
- Инстасамка улетела в Дубай
3 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru