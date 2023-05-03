На Украине приняли законопроект с названием «Антипушкин»

Верховная Рада Украины приняла законопроект, упрощающий процесс демонтажа связанных с Российской империей и СССР памятников. Об этом в своем телеграм-канале написал министр культуры Александр Ткаченко.

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Теперь в страны имеются законные основания для сноса памятников, которые являются «символами российской имперской и советской тоталитарной политики», написал Ткаченко.

Он отметил, что законопроект носит название «АнтиПушкин». По словам министра, его принятие упростит демонтаж и перенос памятников.


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ФОТО: Официальный сайт партии «Слуга народа»
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