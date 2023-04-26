На Украине петиция об однополых партнерствах набрала необходимое количество голосов

Петиция о регистрации на Украине партнерства для однополых пар набрала необходимые для рассмотрения Владимиром Зеленским 25 тысяч голосов.

Она была обнародована 28 марта. Теперь президент страны Владимир Зеленский должен рассмотреть ее в ближайшие два месяца.

В петиции также уточняется, что регистрируемое партнерство не является браком. После регистрации партнеры становятся «близкими родственниками».

