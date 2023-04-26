На Украине петиция об однополых партнерствах набрала необходимое количество голосов
26 апреля 202313:21
Петиция о регистрации на Украине партнерства для однополых пар набрала необходимые для рассмотрения Владимиром Зеленским 25 тысяч голосов.
Она была обнародована 28 марта. Теперь президент страны Владимир Зеленский должен рассмотреть ее в ближайшие два месяца.
В петиции также уточняется, что регистрируемое партнерство не является браком. После регистрации партнеры становятся «близкими родственниками».
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26 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru