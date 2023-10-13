На Украине пчелы будут участвовать в разминировании территории страны
На Украине подготовили проект, который предполагает, что с продажи собранного на минных полях меда, будут собирать средства на разминирование территорий страны, сообщает «РЕН ТВ».
Он носит название «Мед минных полей». Беспилотные летательные аппараты будут засеивать заминированные поля медоносными травами. Пчелы начнут собирать нектар, поскольку мины им не страшны.
Мед будут брать с собой на встречи украинские дипломаты, которые станут дарить его своим коллегам и политикам, собирая деньги на разминирование страны.
Ранее журналист Никсон осудил решение Киева направить солдат на минные поля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru