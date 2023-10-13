Он носит название «Мед минных полей». Беспилотные летательные аппараты будут засеивать заминированные поля медоносными травами. Пчелы начнут собирать нектар, поскольку мины им не страшны.

Мед будут брать с собой на встречи украинские дипломаты, которые станут дарить его своим коллегам и политикам, собирая деньги на разминирование страны.

Ранее журналист Никсон осудил решение Киева направить солдат на минные поля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

