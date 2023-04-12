На Украине отправили под домашний арест митрополита УПЦ

С города Черкассы на Украине отправил под домашний арест на 60 суток митрополита Черкасской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Феодосия, сообщают местные СМИ.

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Феодосию предъявили обвинения в разжигании межконфессиональной розни и прославлении действий России.

В ближайшие два месяца митрополит обязан приезжать к следователю, прокурору и суду по первому вызову. Ему также запрещено общаться со свидетелями, а также сдать паспорт и носить электронный датчик.

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ФОТО: РИА Новости
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