На Украине отправили под домашний арест митрополита УПЦ
12 апреля 202318:23
С города Черкассы на Украине отправил под домашний арест на 60 суток митрополита Черкасской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Феодосия, сообщают местные СМИ.
Феодосию предъявили обвинения в разжигании межконфессиональной розни и прославлении действий России.
В ближайшие два месяца митрополит обязан приезжать к следователю, прокурору и суду по первому вызову. Ему также запрещено общаться со свидетелями, а также сдать паспорт и носить электронный датчик.
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12 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru