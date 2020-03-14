На Украине опасаются катастрофы в случае выхода из минских соглашений

Однако, по мнению Ермака, минские договоренности нуждаются в пересмотре.

6 марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью Guardian заявил, что не намерен тратить пять лет своего президентского срока на Минские соглашения и покинет «нормандскую четверку» через год, если ситуация в Донбассе не начнет меняться, напомнили «Известия».

Ранее советник главы Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН указал на причины вялой активности украинской стороны в плане урегулирования конфликта на Донбассе. По мнению эксперта, они кроются во внутренней политике Киева.

