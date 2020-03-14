На Украине опасаются катастрофы в случае выхода из минских соглашений

Если Киев примет решение выйти из минских соглашений, это приведет Украину к «катастрофическому результату», считает глава офиса президента страны Андрей Ермак. О заявлении украинского чиновника сообщает ТАСС.

Ермака, убежден, что в случае одностороннего выхода Украины из минских соглашений последствия этого решения для страны окажутся строго негативными, отмечает Газета. ru.

Украина может уйти от переговоров с РФ по Донбассу при отсутствии прогресса

Однако, по мнению Ермака, минские договоренности нуждаются в пересмотре.

6 марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью Guardian заявил, что не намерен тратить пять лет своего президентского срока на Минские соглашения и покинет «нормандскую четверку» через год, если ситуация в Донбассе не начнет меняться, напомнили «Известия».

Ранее советник главы Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН указал на причины вялой активности украинской стороны в плане урегулирования конфликта на Донбассе. По мнению эксперта, они кроются во внутренней политике Киева.

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