На Украине объявили о старте производства снарядов натовского калибра

«На украинских предприятиях уже производятся артиллерийские боеприпасы и патроны, артиллерийские системы натовского калибра 155 мм», — цитирует РИА Новости Кулебу.

По его словам, на военных предприятиях также начали собирать морские беспилотники, дроны большой дальности и ракеты, отмечает RT.

Ранее Украина попросила у западных стран вооружение для атак заводов по изготовлению беспилотников в Сирии и Иране. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на документ, переданный украинским руководством представителям государств G7 в августе.

