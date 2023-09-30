На Украине объявили о старте производства снарядов натовского калибра
На Украине стартовало производство снарядов калибра 155 мм. С таким заявлением выступил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«На украинских предприятиях уже производятся артиллерийские боеприпасы и патроны, артиллерийские системы натовского калибра 155 мм», — цитирует РИА Новости Кулебу.
По его словам, на военных предприятиях также начали собирать морские беспилотники, дроны большой дальности и ракеты, отмечает RT.
Ранее Украина попросила у западных стран вооружение для атак заводов по изготовлению беспилотников в Сирии и Иране. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на документ, переданный украинским руководством представителям государств G7 в августе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Игорь Николаев сократит количество выступлений после операции
- ВСУ совершили почти 90 обстрелов Белгородской области
- В Липецке ввели режим ЧС после аварии на водоводе
- Более 100 тысяч человек переехали из Нагорного Карабаха в Армению
- Француз выиграл €130 млн в лотерею
- Группировка «Днепр» уничтожила украинских военных при высадке на острове Большой Потемкин
- Более половины российских пользователей недовольны услугами мобильных операторов
- Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области
- Белгородское село Муром обстреляли ВСУ
- «Не доверять властям Азербайджана»? Политологи поспорили о капитуляции Нагорного Карабаха
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru