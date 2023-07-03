На Украине обозначили условие появления Зеленского на саммите НАТО

По его словам, украинская сторона обычно заранее не комментирует и не анонсирует действия руководства страны по соображениям безопасности.

Кроме того, Никифоров посоветовал прислушаться к заявлениям президента Украины, который уже обозначил обстоятельства, от которых будет зависеть его визит на саммит НАТО.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что предстоящий саммит НАТО станет наиболее значительным «начиная с печально известного» саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

