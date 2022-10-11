На Украине обесточен 301 населенный пункт

По состоянию на утро вторника 301 населенный пункт Украины после российских ударов остается обесточенным. Об этом сообщила украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram-канале.

Украина объявила о прекращении экспорта электроэнергии

Отмечается, что все еще обесточены населенные пункты в Киевской, Львовской, Сумской, Хмельницкой и Тернопольской областях. По заявлению службы, электроснабжение было восстановлено в более чем 3,5 тысячи населенных пунктов.

Ранее, 10 октября, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам систем управления, связи и энергетики Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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