На Украине начнут окрашивать бензин для ВСУ для предотвращения его хищения

Со следующей недели дизель и бензин для ВСУ будут обозначать цветами для предотвращения его хищения, сообщили в Минобороны Украины.

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Теперь поставщики дизельного топлива для ВСУ будут красить его в красный цвет, а к бензину будут добавлять зеленый краситель.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от журналистов не писать про коррупцию, пока на территории страны продолжаются боевые действия, напоминает «Радиоточка НСН».

Тогда индийская газета The Statesman сообщила, что Зеленский сейчас находится на грани из-за ослабевающих позиций на фронте и сокращения помощи от Запада.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Котенко
ТЕГИ:ВСУБензинУкраинаКоррупция

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