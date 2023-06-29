На Украине начались учения по отработке действий в случае ЧС на Запорожской АЭС
Учения на случай возможной аварии на Запорожской атомной электростанции начались в ряде регионов Украины. Об этом сообщает пресс-служба украинского Минэнерго.
Отмечается, что учения стартовали в Днепропетровской, Николаевской областях, подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. В них участвуют главы Минэнерго, МВД, Государственной службы по ЧС, Госинспекции ядерного регулирования. Кроме того, в учениях задействованы руководители военных администраций регионов и главный государственный санитарный врач Украины.
«Экспертами НАЭК "Энергоатом" было разработано несколько сценариев возможного развития событий на ЗАЭС, которые будут отработаны во время учений. <> Итоги масштабных тренировок будут подведены завтра», — отмечается в сообщении в Telegram-канале министерства.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, основная задача учений — отработка протоколов действий всех соответствующих служб для «реагирования и минимизации последствий в случае возможного теракта на ЗАЭС».
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предупредил, что Киев на фоне провала контрнаступления планирует несколько сценариев диверсии на ЗАЭС: теракт, ракетный удар или попытку форсировать Днепр для захвата станции. По мнению эксперта, украинская сторона может предпринять провокацию до саммита НАТО, запланированного на 11-12 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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