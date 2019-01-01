Украина начала расследование пропажи серверов с секретной информацией

Новый секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в администрации президента исчезли мониторы, техника и серверы с секретной информацией. Как сообщает «Интерфакс», в видеоролике, опубликованном в Facebook, он демонстрирует пустую комнату с голыми стенами и пустые серверные стойки. Данилюк подчеркнул, что разбираться в подробностях произошедшего будут правоохранительные органы, отмечает RT.

В свою очередь, экс-министр безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе, комментируя инцидент, заявил, что в сложившейся ситуации нужно обращаться к специалистам по государственному праву, по госустройству и конституционным вопросам. По его словам, налицо факт несовершенства самого государства и неотработанности механизмов передачи власти, отметает сайт KP.Ru.

«Старая власть новой показала козу. Ну, или кукиш», - отметил Гиоргадзе.

Между тем, предыдущий секретарь СНБО Александр Турчинов высказал мнение о том, что продемонстрированное Данилюком видео с кадрами пустой комнаты не имеет никакого отношения к Совету,

В свою очередь, представитель Петра Порошенко рассказал, что оборудование из ситуационной комнаты администрации президента Украины было взято в аренду и теперь возвращено владельцам. При этом, по его словам, никакой конфиденциальной информации на них не было.

