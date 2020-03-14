На Украине испугались ответственности за выход из минских соглашений

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что Киев, выйдя из минских соглашений, примет на себя всю ответственность за их невыполнение и противопоставит себя западным партнерам.

«Действительно, Ермак (Андрей, глава офиса президента Украины – прим НСН) прав. Хлопнуть дверью нельзя. Иначе Украина поставит себя в контрположение относительно Германии, Франции, США. Получится довольно дурацкая ситуация. Пока Украина может критиковать Россию бесконечно за невыполнение минских соглашений, но если Киев из них выходит, то Украина принимает всю ответственность за положение на Донбассе на себя. Так что, Ермак абсолютно прав. С точки зрения геополитики, это делать нельзя. Минские соглашения можно критиковать, пытаться переписать – да что угодно! Но разрывать их, однозначно, никто не будет. Что взамен? Только война! Воевать бессмысленно. 2014-2015 год показали, что это – тупиковый вариант», - считает политолог.

Напомним, 6 марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью Guardian заявил, что не намерен тратить пять лет своего президентского срока на Минские соглашения и покинет «нормандскую четверку» через год, если ситуация в Донбассе не начнет меняться, напомнили «Известия».

Ранее советник главы Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН указал на причины вялой активности украинской стороны в плане урегулирования конфликта на Донбассе. По мнению эксперта, они кроются во внутренней политике Киева.



