На Украине будут лишить гражданства украинцев, получивших паспорт России
23 января 202405:36
На Украине предложили лишать гражданства тех, кто получил получивших паспорт России, сообщает издание «Страна.ua».
Соответствующий проект закона внесен в Верховную Раду. Как следует из документа, получившие добровольно российское гражданство люди будут лишены паспорта Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский намерен внести в Верховную раду законопроект о введении института множественного гражданства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru