На Украине будут лишить гражданства украинцев, получивших паспорт России

На Украине предложили лишать гражданства тех, кто получил получивших паспорт России, сообщает издание «Страна.ua».

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Соответствующий проект закона внесен в Верховную Раду. Как следует из документа, получившие добровольно российское гражданство люди будут лишены паспорта Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский намерен внести в Верховную раду законопроект о введении института множественного гражданства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:ГражданствоУкраина

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