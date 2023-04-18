На Украине назвали число пропавших без вести
Более семи тысяч украинских военных числятся без вести пропавшими, заявил уполномоченный по вопросам лиц, без вести пропавших при особых обстоятельствах Олег Котенко. Его слова приводит РИА Новости.
Он выразил надежду, что пропавшие солдаты находятся в плену.
Согласно статистике , более половины пропавших без вести обнаруживают в списках военнопленных. Оставшиеся 40% - это погибшие, которых не удалось найти либо опознать.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил Владимиру Зеленскому перебросить бойцов под Артемовск, чтобы впоследствии наградить их посмертно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru