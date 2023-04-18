На Украине назвали число пропавших без вести

Он выразил надежду, что пропавшие солдаты находятся в плену.



Согласно статистике , более половины пропавших без вести обнаруживают в списках военнопленных. Оставшиеся 40% - это погибшие, которых не удалось найти либо опознать.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил Владимиру Зеленскому перебросить бойцов под Артемовск, чтобы впоследствии наградить их посмертно.