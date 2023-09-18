MW: Потери среди призывников ВСУ достигают 80-90%
Украинские войска несут огромные потери. Об этом сообщает Military Watch.
Издание напомнило, что старший офицер призывной службы Полтавской области подполковник Виталий Бережной заявлял о 80-90 процентах потерь в призывных частях за последний год.
Кроме того, как отмечает Military Watch, недавно украинское Минобороны расширило круг граждан, подлежащих призыву на службу. Так, теперь в армии могут служить в том числе лица с гепатитом, бессимптомной ВИЧ-инфекцией, излеченным туберкулезом.
Также издание обратило внимание, что солдат ВСУ снабжали оружием и униформой советских времен, отправляли на передовую без подготовки. При этом, по словам офицеров, военные «учились на поле боя».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru