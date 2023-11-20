МВД объявило в розыск украинского бизнесмена Александра Поворознюка
Министерство внутренних дел России объявило в розыск украинского предпринимателя Александра Поворознюка. Соответствующая запись появилась в базе ведомства.
Бизнесмена разыскивают по уголовной статье. Какие именно обвинения вменяют предпринимателю пока неизвестно.
Поворознюк получил широкую известность благодаря роликам, где он критикует оппонентов президента Украины Владимира Зеленского. Также он призывал власти страны объявить войну России.
МВД 20 ноября объявило в розыск украинскую певицу Джамалу по уголовной статье. В апреле 2022 года она оказалась в списке артистов, которым запрещен въезд в Россию на 50 лет, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru