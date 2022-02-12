«Мстительный клоун»: на Украине оценили действия Зеленского в отношении СМИ

Ранее Киев ввел санкции сроком на пять лет в отношении компаний, владеющих этим каналом.

По словам Бондаренко, за 2,5 года на Украине заблокировали семь телеканалов.

«Никогда клоуны в этой стране не были такими злыми и мстительными. <…> Если вспомнить историю с предыдущими закрытыми каналами, то до сих пор <…> никаких доказательств прозвучавших обвинений обществу предоставлено не было», — указала экс-депутат, добавив, что действия властей — явно политическая месть.

Бондаренко подчеркнула, что лишь заблокированные каналы озвучивали разные, в том числе не соответствующие мнению властей, мнения по вопросам украинской внешней политики.

Кроме того, экс-парламентарий поделилась мнением, что действия Зеленского в отношении СМИ могут негативно отразиться на рейтинге президента.

«Растет армия обиженных властью. А это значит, что скоро на табло вместо 17 процентов поддержки на нынешний момент у Зеленского будет ноль», — резюмировала Бондаренко.

