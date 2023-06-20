Москалькова: Более 30 белгородцев удалось вернуть из плена

Более 30 жителей Белгородской области возвращены из украинского плена, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

Она отметила, что «алгоритм обмена достаточно сложный», освободить всех до одного на сегодняшний день не удалось. Последний обмен пленными состоялся 11 июня.