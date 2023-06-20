Москалькова: Более 30 белгородцев удалось вернуть из плена

Более 30 жителей Белгородской области возвращены из украинского плена, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

Она отметила, что «алгоритм обмена достаточно сложный», освободить всех до одного на сегодняшний день не удалось. Последний обмен пленными состоялся 11 июня.

Песков назвал чувствительной тему обмена военнопленными с Украиной

Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема обмена военнопленными между Россией и Украиной является чувствительной.

16 июня президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда бен Заеда Аль Нахайяна за помощь в обмене удерживаемых на Украине граждан России. По его словам, разрешение подобных вопросов гуманитарного характера «имеет значение для конкретных людей», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:УкраинаПленныеТатьяна Москалькова

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