МО: высадившиеся в районе Антоновского моста отряды ВСУ уничтожены
На Херсонском направлении завершено уничтожение подразделений украинской армии, высадившихся в районе Антоновского моста. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
Также в военном ведомстве рассказали о ликвидации в течение суток до 20 украинских бойцов. Уничтожены два автомобиля и две гаубицы М777 американского производства.
Поражено 79 артиллерийских подразделений ВСУ, уточнили в Минобороны.
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо ранее заявил об ударе украинской армии по Геническу и Скадовску. По его словам, ВСУ использовали дальнобойные ракеты Storm Shadow, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru