МО: высадившиеся в районе Антоновского моста отряды ВСУ уничтожены

Также в военном ведомстве рассказали о ликвидации в течение суток до 20 украинских бойцов. Уничтожены два автомобиля и две гаубицы М777 американского производства.

Поражено 79 артиллерийских подразделений ВСУ, уточнили в Минобороны.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо ранее заявил об ударе украинской армии по Геническу и Скадовску. По его словам, ВСУ использовали дальнобойные ракеты Storm Shadow, передает «Радиоточка НСН».

