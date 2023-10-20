МО: ВС РФ ударами ракет и БПЛА уничтожили подразделения «Азова» и наемников

В Минобороны РФ также отчитались о нанесении четырех групповых ударов по складам ракетно-артиллерийского вооружения и горюче-смазочных материалов.

Российские истребители уничтожили 12 самолетов ВСУ, 10 из которых - Миг-29 и два штурмовика Су-25. Также были сбиты два украинских вертолета Ми-8.

Ранее в Минобороны заявили, что ночью 18 октября дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями и акваторией Черного моря, пишет RT.

