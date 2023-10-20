МО: ВС РФ ударами ракет и БПЛА уничтожили подразделения «Азова» и наемников
Российские силы уничтожили склад хранения безэкипажных катеров, подразделения батальона «Азов» (организация запрещена в РФ), иностранных инструкторов и наемников, сообщили в российском оборонном ведомстве.
В Минобороны РФ также отчитались о нанесении четырех групповых ударов по складам ракетно-артиллерийского вооружения и горюче-смазочных материалов.
Российские истребители уничтожили 12 самолетов ВСУ, 10 из которых - Миг-29 и два штурмовика Су-25. Также были сбиты два украинских вертолета Ми-8.
Ранее в Минобороны заявили, что ночью 18 октября дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями и акваторией Черного моря, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru