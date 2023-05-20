МО РФ: ПВО перехватила 12 крылатых ракет большой дальности «Storm Shadow» и реактивных снарядов HIMARS

Российские средства ПВО перехватили управляемую авиабомбу США GBU-3212, а также 12 крылатых ракет большой дальности «Storm Shadow» и реактивных снарядов HIMARS, сообщает Минобороны РФ

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В российском оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении на Купянском направлении порядка 55 украинских военных, двух боевых бронемашин, трех автомобилей и гаубицы Д-20. Отмечается, что в районе Кисловки пресекли деятельной украинской ДРГ.

Средства ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников в ДНР и ЛНР. Российские силы также уничтожили порядка 210 военных ВСУ, танк, пять автомобилей, САУ «Krab» польского производства, а также гаубицу Д-20 на Донецком направлении.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко анонсировал наступление украинских войск «со дня на день», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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