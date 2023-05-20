МО РФ: ПВО перехватила 12 крылатых ракет большой дальности «Storm Shadow» и реактивных снарядов HIMARS
Российские средства ПВО перехватили управляемую авиабомбу США GBU-3212, а также 12 крылатых ракет большой дальности «Storm Shadow» и реактивных снарядов HIMARS, сообщает Минобороны РФ
В российском оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении на Купянском направлении порядка 55 украинских военных, двух боевых бронемашин, трех автомобилей и гаубицы Д-20. Отмечается, что в районе Кисловки пресекли деятельной украинской ДРГ.
Средства ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников в ДНР и ЛНР. Российские силы также уничтожили порядка 210 военных ВСУ, танк, пять автомобилей, САУ «Krab» польского производства, а также гаубицу Д-20 на Донецком направлении.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко анонсировал наступление украинских войск «со дня на день», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МО РФ: ПВО перехватила 12 крылатых ракет большой дальности «Storm Shadow» и реактивных снарядов HIMARS
- Во Внуково прибыл первый за четыре года рейс из Тбилиси
- В Бразилии усмотрели в визите Зеленского на саммит G7 ловушку
- Захарова высказалась о призыве Польши к Зеленскому извиниться за Волынскую резню
- Гладков заявил об обстреле Архангельского в Белгородской области
- В СМИ появилось фото устроившего стрельбу в кафе Санкт-Петербурга
- Зеленский прилетел на заседание G7
- Лидеры G7: Поддержим Украину, сколько потребуется
- Мария Захарова резко отреагировала на критику авиасообщения с Грузией
- Украинка Калинина объяснила, почему не стала пожимать руку Кудерметовой из РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru