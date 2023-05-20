МО РФ: ПВО перехватила 12 крылатых ракет большой дальности «Storm Shadow» и реактивных снарядов HIMARS

В российском оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении на Купянском направлении порядка 55 украинских военных, двух боевых бронемашин, трех автомобилей и гаубицы Д-20. Отмечается, что в районе Кисловки пресекли деятельной украинской ДРГ.

Средства ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников в ДНР и ЛНР. Российские силы также уничтожили порядка 210 военных ВСУ, танк, пять автомобилей, САУ «Krab» польского производства, а также гаубицу Д-20 на Донецком направлении.



Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко анонсировал наступление украинских войск «со дня на день», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

