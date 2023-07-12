МО Германии не подтвердило данные об отказе создавать центр ремонта Leopard в Польше

Министерство обороны ФРГ не подтвердило данные СМИ, согласно которым Берлин отказался от создания совместного центра обслуживания и ремонта танков Leopard в Польше, пишет газета Handelsblatt.

Handelsblatt ранее сообщила, что официально об отказе будет объявлено «в ближайшие дни». В ведомстве же сообщили, что Польша и ФРГ по-прежнему планируют выполнять работы по восстановлению танков Leopard, которые используются на Украине.

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Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не будет поставлять Украине крылатые ракеты. Он отметил, что Берлин не собирается менять свою позицию.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц в интервью ARD заявил, что ФРГ не хочет, чтобы дальнобойные крылатые ракеты Taurus использовались Киевом для ударов по территории России, сообщает «Радиоточка НСН». При этом он подтвердил, что Берлин готовит новый пакет военной помощи Киеву объёмом в 700 млн евро.

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ФОТО: РИА Новости
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