МККК: Кассетные боеприпасы представляют серьезную опасность для детей

Кассетные боеприпасы представляют серьезную опасность для гражданского населения, в особенности для детей, на долгие годы вперед. Об этом заявила пресс-секретарь Международного Комитета Красного Креста (МККК) Фатима Сатор, слова которой приводит РИА Новости.

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Она отметила, что от применения таких боеприпасов будут серьезные гуманитарные последствия на долгие годы вперед. По словам Сатор, такие боеприпасы делают небезопасным возвращение людей на территории, в свои дома.

Ранее, 10 июля, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с НСН заявил, что кассетные боеприпасы увеличивают возможности ВСУ. При этом он отмечал, что Украина уже применяла подобное вооружение в Донецке, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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