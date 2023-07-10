МККК: Кассетные боеприпасы представляют серьезную опасность для детей
Кассетные боеприпасы представляют серьезную опасность для гражданского населения, в особенности для детей, на долгие годы вперед. Об этом заявила пресс-секретарь Международного Комитета Красного Креста (МККК) Фатима Сатор, слова которой приводит РИА Новости.
Она отметила, что от применения таких боеприпасов будут серьезные гуманитарные последствия на долгие годы вперед. По словам Сатор, такие боеприпасы делают небезопасным возвращение людей на территории, в свои дома.
Ранее, 10 июля, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с НСН заявил, что кассетные боеприпасы увеличивают возможности ВСУ. При этом он отмечал, что Украина уже применяла подобное вооружение в Донецке, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru