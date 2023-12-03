Минобороны заявило о поражении центра управления ПВО ВСУ

Российские войска нанесли удар по центру управления украинской системой противовоздушной обороны в районе Днепропетровска. Об этом в воскресенье сообщило Министерство обороны РФ.

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По информации ведомства, пункт управления принадлежал воздушному командованию «Восток».

Также поражены склады горючего в районах городов Хмельницкий и Миргород. В Николаевской области уничтожен арсенал боеприпасов.

За прошедшие сутки российские силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников.

Накануне силы противовоздушной обороны уничтожили две украинские ракеты С-200 в небе над Азовским морем. В ведомстве уточнили, что ракеты переоборудовали для ударов по наземным целям, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПВОМинобороны РФ

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