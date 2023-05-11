Минобороны: За сутки на Донецком направлении ВСУ потеряли до 230 военных и наемников

Украинская армия за сутки на донецком направлении потеряла 230 военнослужащих и наемников, а также 8 единиц техники, сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что за сутки на донецком направлении авиация и артиллерия «Южной» группировки поразили живую силу и технику противника в районах Красного, Калиновки и Часова Яр в ДНР. Также в Краматорске был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов.

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Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о начале контрнаступления ВСУ и призвал не верить словам президента Украины Владимира Зеленского о якобы переносе начала активных боевых действий со стороны Киева. По его словам, на Артемовском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги, и, «к сожалению, в части мест это у них получается успешно». Далее, по его информации, ВСУ нацелены на Запорожье, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
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