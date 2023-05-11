Минобороны: За сутки на Донецком направлении ВСУ потеряли до 230 военных и наемников

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о начале контрнаступления ВСУ и призвал не верить словам президента Украины Владимира Зеленского о якобы переносе начала активных боевых действий со стороны Киева. По его словам, на Артемовском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги, и, «к сожалению, в части мест это у них получается успешно». Далее, по его информации, ВСУ нацелены на Запорожье, передает «Радиоточка НСН».

