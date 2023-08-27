По его словам, российские силы на этом направлении отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Успеновка.

Вооруженные силы Украины потеряли около 200 человек. Уничтожены три бронированные машины, две артиллерийские системы М777, самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000. Также ВСУ потеряли четыре автомобиля.

По информации издания The New York Times, командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский проигнорировал рекомендации Пентагона и начал усиливать оборону на востоке. По данным газеты, союзники по НАТО предлагали перебросить силы на запорожское направление, сообщает «Радиоточка НСН».

