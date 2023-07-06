Минобороны: ВС России уничтожили 165 военных ВСУ на двух направлениях

Российские военные за прошедшие сутки уничтожили до 165 военных Украины на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Минобороны России: ВС РФ нанесли удар по месту дислокации ВСУ и иностранных наемников

По данным российского военного ведомства, также были уничтожены БТР Stryker, РСЗО «Град», САУ Cezar и «Гвоздика». Подчеркивается, что поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ было нанесено в районах населенных пунктов Ровнополь, Макаровка, Новодонецкое и Урожайное.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовятся ко второй попытке масштабного контрнаступления. Он отметил, что Украина пытается запутать российскую разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте ВСУ проводят маневрирование и переброску войск, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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