Минобороны: ВС России уничтожили 165 военных ВСУ на двух направлениях
Российские военные за прошедшие сутки уничтожили до 165 военных Украины на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным российского военного ведомства, также были уничтожены БТР Stryker, РСЗО «Град», САУ Cezar и «Гвоздика». Подчеркивается, что поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ было нанесено в районах населенных пунктов Ровнополь, Макаровка, Новодонецкое и Урожайное.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовятся ко второй попытке масштабного контрнаступления. Он отметил, что Украина пытается запутать российскую разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте ВСУ проводят маневрирование и переброску войск, сообщает «Радиоточка НСН».
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