Минобороны: ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции в районе Артемовска

Российские силы заняли более выгодные рубежи и позиции в районе Артемовска в ДНР, сообщили в Минобороны России.

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В оборонном ведомстве также отчитались об отражении четырех атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении и трех атак на донецком направлении.

Российские средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили шесть беспилотников ВСУ.

Ранее в Минобороны заявили, что средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
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