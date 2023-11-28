Минобороны: ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции в районе Артемовска

В оборонном ведомстве также отчитались об отражении четырех атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении и трех атак на донецком направлении.

Российские средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили шесть беспилотников ВСУ.

Ранее в Минобороны заявили, что средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей, сообщает RT.

