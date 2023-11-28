Минобороны: ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции в районе Артемовска
28 ноября 202314:25
Российские силы заняли более выгодные рубежи и позиции в районе Артемовска в ДНР, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве также отчитались об отражении четырех атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении и трех атак на донецком направлении.
Российские средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили шесть беспилотников ВСУ.
Ранее в Минобороны заявили, что средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru