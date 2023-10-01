Минобороны: ВС РФ отразили три атаки ВСУ в районе Приютного
Подразделения Вооруженных сил России отразили три атаки украинской армии в районе населенного пункта Приютное на южно-донецком направлении, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram.
Российская штурмовая группа ликвидировала отряд пехоты ВСУ южнее Равнополя.
Огнем артиллерии поражены склады боеприпасов в района Приютного и Урожайного. В Старомайорском и Новомихайловке уничтожены пункты временной дислокации 128-ой бригады территориальной обороны и 79-ой десантно-штурмовой бригады.
Ранее в беседе с ТАСС глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВС РФ наносят превентивные удары по объектам ВСУ на правом берегу Днепра, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru