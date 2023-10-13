Минобороны: ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении

Российская армия за неделю отразила четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении, Киев потерял порядка 400 солдат. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.

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Отмечается, что ВСУ также потеряли три танка, девять боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

Ранее, 9 октября, Минобороны РФ сообщило, что деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) была пресечена Вооруженными силами РФ в районе Вербового, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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