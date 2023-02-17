Минобороны: ВС РФ нанесли удар по предприятиям, снабжавшим ВСУ

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по предприятиям, которые снабжали украинскую армию топливом и боевыми припасами. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.

Минобороны: ВСУ отступают с занимаемых рубежей в ЛНР

Отмечается, что цели ударов были достигнуты, все обозначенные объекты поражены. В Минобороны подчеркнули, что также удалось значительно сократить возможности производства на Украине взрывчатых веществ и пороха.

Ранее Министерство обороны РФ обнародовало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских орудий «Хоста» Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции. Как отмечали в военном ведомстве, российские военные круглосуточно получают координаты целей и наносят огневое поражение по укрепленным районам украинских войск, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСпецоперация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры