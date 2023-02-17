Минобороны: ВС РФ нанесли удар по предприятиям, снабжавшим ВСУ

Отмечается, что цели ударов были достигнуты, все обозначенные объекты поражены. В Минобороны подчеркнули, что также удалось значительно сократить возможности производства на Украине взрывчатых веществ и пороха.

Ранее Министерство обороны РФ обнародовало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских орудий «Хоста» Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции. Как отмечали в военном ведомстве, российские военные круглосуточно получают координаты целей и наносят огневое поражение по укрепленным районам украинских войск, сообщает НСН.

