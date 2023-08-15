Минобороны впервые сообщило о перехвате четырех крылатых ракет SCALP-EG

В оборонном ведомстве также сообщили, что российские силы отразили на купянском направлении шесть атак ВСУ. Потери противника составили порядка 100 бойцов.

Также были отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в ЛНР и ДНР, отметили в Минобороны России.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские силы нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

