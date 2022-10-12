Минобороны Украины: Киев получил еще четыре HIMARS от США
Киев получил от США еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщил в Twitter глава Минобороны Украины Алексей Резников.
«Еще четыре HIMARS от наших американских партнеров прибыли», — написал глава военного ведомства.
Напомним, Киев потребовал от президента США Джо Байдена снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью применения около 300 километров после российских ударов по украинской инфраструктуре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+13 969 / сут.
Умерли
388 тыс.+109 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+31 509 / сут.
- СМИ: президент ОАЭ Аль Нахайян пришел на встречу с Путиным в кроссовках
- Эксперт: энергетической системе Украины нанесен колоссальный ущерб
- Ветлицкую могут признать иностранным агентом
- Стало известно, в каких случаях нужно являться в военкомат во время мобилизации
- Эрдоган и Путин обсудят участие Турции в переговорах с Украиной
- Американские власти отказались комментировать данные о разговоре Путина и Маска
- Сестра Ефремова сообщила, что он снял в колонии два фильма
- «Челси» одолел «Милан» на групповом этапе Лиги чемпионов
- Белоруссия: Запад готов нанести ядерный удар по России
- Белый дом: Украина получит комплексы ПВО NASAMS в ближайшем будущем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru