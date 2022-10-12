Минобороны Украины: Киев получил еще четыре HIMARS от США

Киев получил от США еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщил в Twitter глава Минобороны Украины Алексей Резников.

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«Еще четыре HIMARS от наших американских партнеров прибыли», — написал глава военного ведомства.

Напомним, Киев потребовал от президента США Джо Байдена снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью применения около 300 километров после российских ударов по украинской инфраструктуре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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